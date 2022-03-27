Что ждет белорусский авторынок? 8 27.03.2022, 18:51

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Люди продают любимые кабриолеты и «харлеи».

Volkswagen, Renault, Audi и еще 22 крупнейших автобренда покинули рынок РФ, конвейеры российской Lada и белорусского Geely остановлены, автолюбители в панике и задаются вопросом, на чем мы будем ездить завтра? Myfin.by пробует найти ответ вместе с автоэкспертом Дмитрием Новицким.

Что происходит?

– Автомобильный рынок находится в шоковом состоянии, – рассказывает Дмитрий Новицкий. – Я постоянно мониторю ситуацию, нахожусь на связи с многими дилерами и теми, кто активно работает с б/у автомобилями, и все в один голос говорят о том, что рынок замер. Все покупки и продажи, которые сейчас происходят, носят вынужденный характер: совершаются только сделки, которые по каким-то причинам не могут перенести или отложить. То есть сделки с пометкой «срочно».

Также активно выставляются на продажу «игрушки» – автомобили и мотоциклы, которые не нужны в повседневной жизни, а приобретались «для души». Но в нынешней экономической ситуации людям уже не до развлечений.

Так что они продают любимые кабриолеты и «харлеи», но при этом сильно уступают при торге, потому что покупателей на их товар тоже немного.

Между тем, ежедневный трафик (DAU – daily active users) Куфар Авто постоянно растет с начала 2022-го года. Украинские события сдержали этот подъем, но на прошлой неделе количество лидов на площадке объявлений выросло сразу на 20%.

На площадке объявлений отмечают, что список наиболее популярных у белорусов автобрендов не меняется. Наиболее велик запрос на Volkswagen, востребованы другие немецкие марки – BMW и Audi. Традиционно есть спрос на Peugeot.

На Куфар Авто пока не фиксируют уменьшения количества сделок. В начале марта был небольшой спад, но затем показатели вернулись к привычным значениям. Лидером рынка по количеству проданных авто на площадке объявлений является бренд Volkswagen. Также довольно много было продано автомобилей Opel, Renault и Audi.

Если говорить о премиум-сегменте, то за последние несколько месяцев новых владельцев на площадке нашли четыре автомобиля Porsche, кроме того, купили Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и Rolls Royce.

– Вторичный рынок лихорадит все-таки в меньшей степени. Автомобилей в стране много, и они продаются и покупаются. Но оплатить и доставить авто из Америки или Европы сейчас практически невозможно. К тому же Беларусь для подержанных иномарок была своего рода перевалочной базой на пути в Россию, а там сейчас положение еще хуже.

То, что происходит на рынке новых автомобилей, понять гораздо сложнее. Еще недавно Renault заявлял о своих планах продолжить производство в России, а буквально на днях остановил конвейер. Ушли с рынка практически все западные автопроизводители. Но стоит и Geely, столкнувшийся с логистическими проблемами, ведь машинокомплекты в Борисов поставлялись через прибалтийские порты. Соответственно, логично предположить, что скоро автомобили у всех дилеров закончатся, – уверен эксперт.

Что ждет авторынок в ближайшем будущем?

– В долгосрочной перспективе стоит ждать активизации вторичного рынка, ведь автомобили, которые уже завезены на территорию Беларуси, никуда не денутся.

Также можно прогнозировать рост цен, который будет лимитироваться лишь покупательской способностью населения. Деньги «под подушкой» еще есть, но это ведь не надолго, – считает Дмитрий Новицкий.

– Вместе с тем, не стоит ждать окончательного краха. Рано или поздно наладятся логистические цепочки и найдутся способы привезти на рынок подержанные автомобили из-за границы.

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