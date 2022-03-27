Российские войска пытались один раз сходить в атаку на восточном направлении
- 27.03.2022, 22:23
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Потеряли 15 солдат и БМП.
Оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщила, что в зоне его ответственности оккупанты только 1 раз попытались пойти в атаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В течение сегодняшнего дня, 27 марта, в районе ответственности оперативной группировки "Схід" российские фашистские войска 1 раз безуспешно пытались наступать на позиции наших сил. Вражеская атака была отбита. В ходе боя украинские защитники уничтожили: личного состава - до 15; БМП – 1.
Российские оккупанты значительно снизили активность в наступательных действиях. Несмотря на это, украинские воины не теряют бдительность и продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи".