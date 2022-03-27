Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов 27.03.2022, 23:07

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Ему было 84 года.

Бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов умер сегодня, 27 марта, после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Report со ссылкой на председателя Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде.

Аяз Нияз оглы Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку.

Окончил Азербайджанский институт Нефтехимии им. Азизбекова. В 1958—1959 годах работал старшим техником-конструктором Азербайджанского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации. Позже трудился на Бакинском заводе электробытовых приборов. В 1974 году стал генеральным директором производственного объединения «Бакэлектробытмаш».

В 1977-м перешел на партийную работу. Затем стал министром местной промышленности Азербайджана. Был председателем Государственного планового комитета республики, заместителем Председателя Совета Министров Азербайджана.

С января 1989 года Муталибов — председатель Совета Министров Азербайджанской ССР. В 1990-м он становится секретарем ЦК Компартии Азербайджана. В мае этого же года Верховный Совет Азербайджана избирает Аяза Муталибова президентом республики. Таким образом он стал первым и единственным президент Азербайджанской ССР.

В августе 1991-го поддержал ГКЧП. В сентябре он приостановил свои полномочия и назначил президентские выборов, которые и выиграл. В бюллетене была только одна его фамилия.

Был вынужден подать в отставку в 1992 году из-за обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Прямой вины президента специальная комиссия не нашла, и он был восстановлен в должности.

Однако оппозиция организовала массовые протесты и 16 мая 1992 года Муталибов был вынужден покинуть республику. До 2012 года проживал в Москве, затем — на родине.

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