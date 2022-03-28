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В Витебске задержали троих ведущих врачей-травматологов

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  • 28.03.2022, 14:50
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В Витебске задержали троих ведущих врачей-травматологов

Двое из них — главы отделений.

В Витебске задержали троих ведущих врачей-травматологов. Двое из них — главы отделений. По информации zerkalo.io, это произошло 26 марта, в кабинетах медиков прошли обыска. Факт задержания нам подтвердили два не связанных между собой источника из сферы здравоохранения витебщины.

Задержаны сотрудник ВГМУ и главный внештатный травматолог-ортопед Витебской области Константин Болобошко, заведующий травматологическим отделением Витебской областной клинической больницы Андрей Крылов и заведующий травматологическим отделением БСМП в Витебске Александр Церковский.

Точная причина задержания врачей на данный момент неизвестна.

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