G7 отклонила требование России платить за газ в рублях 16 28.03.2022, 16:06

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Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии.

Министры энергетики промышленно-развитых стран "Большой семерки" отвергают требования президента РФ Владимира Путина, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями.

Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает Reuters.

"Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", - сказал Хабек.

Он заявил, что министры "Большой семерки" подчеркнули, что заключенные контракты действительны, и компании должны и обязаны их соблюдать.

"Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но - как вы можете видеть из этого великого единства и решимости - мы не будем разделены", - подчеркнул Хабек.

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