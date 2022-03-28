А там, как прежде, идет война (онлайн) 28.03.2022, 16:08

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(Обновляется) Главные события 33-го дня.

Украина уже 33 дня останавливали российские войска. Продолжается героическая оборона Мариуполя. Николаев, Харьков и Чернигов подвергаются варварской бомбардировке, не сдаются врагу. Россия сконцентрировалась на уничтожении инфраструктуры. Украинские войска держат оборону и даже контратакуют на восточном и северном направлениях.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 33-х суток войны. Что происходило в Украине 27-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

18:10 Еженедельный экспорт нефти из РФ упал на 26%, так как покупатели ищут ее в другом месте. Лишь несколько стран, включая США и Великобританию, ввели явные запреты на импорт российской нефти. Тем не менее, многие покупатели устроили добровольную забастовку в ответ на войну в Украине. Крупные компании, от Shell Plc до TotalEnergies SE, заявили, что намерены постепенно отказаться от закупок нефти и топлива в РФ.

18:08 С начала вторжения России более 200 000 украинцев использовали приложение «єВраг», чтобы сообщать о российских солдатах, их снаряжении и атаках. Эти сообщения в режиме реального времени помогли украинским защитникам ликвидировать более 17 000 оккупантов и уничтожить более 4 000 единиц техники.

17:54 Прекрасный пример засады в выполнении подразделения Сил Специальных Операций.

Детали: Дистанционный управляемый подрыв колонны, минимальный риск из-за отсутствия прямого огневого контакта, значительные потери у противника.

Видео: Антон Геращенко.

17:47Уже почти 40 тысяч украинцев принудительно оказались на чужбине – из временно оккупированных и заблокированных городов Украины российские военные массово вывозят их за границу. Куда обращаться, если вас принудительно вывозят российские оккупанты.

17:32 Российский журналист Александр Невзоров связался с полком «Азов», который считается в рф «концентратом нацизма»: «Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало ОБРАЩЕНИЕ «АЗОВА» к России. Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев. Невзоров»

Само обращение полка «Азов» к России - на скрине.

17:21 Эта машина приехала из Мариуполя... Российские военные на блокпосту во время выезда из города ради развлечения дали им 40 секунд, чтобы проехать. Типа «Ты беги, я буду считать до 40, потом стреляю»... Не успели. Но все, кто был в машине, живы: бабушка, дедушка, муж, жена, сын (4 года), дочь (1,5 года).

17:10 Уничтоженный в Украине танк русских фашистов на фоне памятника борцам с нацизмом.

17:06 Кто в Европе борется с рашистской пропагандой. Карта от Нацсовета по ТВ и радиовещанию по состоянию на 28 марта.

17:01 Anonymous слили в сеть приказ генерала армии России Булгакова, относительно съемки серии фейковых видео об «украинских военных». Видео должны были содержать фрагменты, где бойцы ВСУ издеваются над «российскими военнопленными». Исходя из приказа, все это необходимо для того, чтобы российские военнослужащие прекратили сдаваться в плен добровольно.

16:52 Расчеты саперов выполняют служебные обязанности в условиях военного времени. Ежедневно они проводят работы по разминированию, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов на территории Украины.

16:44 Министры энергетики промышленно-развитых стран «Большой семерки» отклонили требование России платить за газ в рублях.

16:41 Харьковский кот Степан за четыре дня собрал $10 тысяч на поддержку животных в Украине.

16:28 27 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также аварийно-спасательное оборудование и имущество поступили сегодня украинским спасатели от Правительства Французской Республики.

16:19 Свежая карта боевых действий на территории Украины по данным Минобороны Великобритании.

16:11 Сумщина, мобилизованное население из ОРДЛО везут на уничтожение.

15:16 В Литву прибудет пять тысяч военнослужащих НАТО. Командующий Вооруженными силами Литвы назвал это ответом на российское вторжение в Украину.

15:10 Жители Площади Перемен переименовали Сморговский тракт в улицу имени Героя Беларуси Романа Бондаренко.

15:03 Россия разрушила почти 1 200 многоэтажек, 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц в Харькове.

14:57 Вдохновляющее видео об Украинской Отечественной войне.

14:51 В Витебске задержали троих ведущих врачей-травматологов. Двое из них — главы отделений.

14:42 В районе Наровли замечена военная техника путинских военных, идущая в сторону Мозыря.

14:35 Сотрудников ОАО «Витебские ковры» отправили на свой счет на две недели.

14:28 Освобожденное от российских военных село Лукьяновка Киевской области в фото.

По словам заместителя главы Кировоградского облсовета, потери оккупантов составили около 40 человек. Обезврежено несколько единиц бронетехники РФ, по меньшей мере, три танка были захвачены украинскими бойцами как трофеи.

14:22 Tак выглядит центр Чернигова после обстрелов.

14:15 СБУ опубликовала еще один перехваченный разговор оккупантов.

14:10 Жители временно оккупированного Энергодара вышли на митинг с требованием отпустить заместителя городского главы Ивана Самойдюка.

14:00 Аэроразведка помогает украинским защитникам уничтожать позиции ВС РФ.

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