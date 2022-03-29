По всей Беларуси задержано около 30 ортопедов-травматологов 23 29.03.2022, 10:50

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Это большинство руководителей отделений в республике.

Как стало известно «Нашай Ніве», в минувшую пятницу почти одномоментно в разных регионах было задержано три десятка ортопедов-травматоловгов. Это большинство руководителей отделений в республике.

«Очевидно, что такое количество медиков надолго посадить невозможно, поэтому какое-то время покошмарят, наберут показаний на назначенных «козлами» и большинство выпустят, но кто-то приземлится надолго. В целом все это катастрофа для медицины», — прогнозирует развитие дела один из наших собеседников.

Четкой ясности, что стало причиной, пока нет. Но собеседники высказывают предположение, что это может быть как-то связано с протезированием суставов — за прошлые годы с этим накопилось проблем.

«На коллегиях ортопедов поднимался вопрос количества просроченной продукции на складах — ее там на миллионы. Протезы, условно, как обувь — есть популярные размеры, которые быстро расходятся, есть маловостребованные. У каждого протеза при этом есть срок стерильности, к которому его нужно поставить. И были вопросы к тем объемам условного «неликвида», которые списываются.

Но бухгалтерия не знает, какие там сроки годности, это в базы не вносится, поэтому на балансе протез как бы есть, но если его нужно взять — он оказывается непригоден, нужно закупать новый. Там большие объемы просрочки (это то, что звучало на коллегиях), но не совсем ясно, причем тут конкретно медики. Если говорим о разбазаривании средств и учете пригодности, то это скорее к бухгалтериям, отделам закупок», — рассуждает человек из сферы.

Во время ковида, когда отменили плановые операции, закупки протезов почти не проводились — отчасти только для онкологических больных, которые не могут ждать.

«Фактически сейчас люди, стоящие в очереди на плановую замену сустава, не знают, что, скорее всего, операции не будет, так как нет закупок, а протезы на складах, которые есть на бумаге, на самом деле непригодны.

С ввозом импорта также большие проблемы из-за логистики и отказов сотрудничать. В самой Беларуси делаются только эндопротезы бедра, а колено, например, не делается — там все импорт. Да и наш местный белорусский производитель тоже с проблемами: металл, из которого делают протезы, не купишь на БМЗ, это специальные металлы, которые по стандартам являются товаром двойного назначения. Насколько я знаю, согласно санкциям поставки запрещены, даже не знаю что теперь с ними будет.

Ну и добавим сюда то, что протезы не вечные, их нужно со временем менять, по крайней мере отдельные составляющие: головки, чашечки и так далее. А тут сложилась ситуация, что предыдущие годы государство закупало, условно, немецкие, а потом американские. Их детали не подходят друг к другу, ввезти деталь официально, от больницы, сейчас очень сложно, человек ходит без замены и, буквально, разваливается.

В таких случаях доктор может посоветовать, как ввезти какую-то деталь «по-черному», где взять — схемы для искусственных ввозов существуют, интерес доктора здесь тоже может существовать, я не буду это комментировать, но это реалии. Но и масштабы у такого явления невелики. В любом случае, здесь вопросы к сложившейся системе, а не к тем, кто режет», — говорит собеседник.

Вчера zerkalo.io сообщало о задержании трех ведущих травматологов в Витебске. Это сотрудник ВГМУ и главный внештатный травматолог-ортопед Витебской области Константин Балабошко, заведующий травматологическим отделением Витебской областной клинической больницы Андрей Крылов и заведующий травматологическим отделением БСМП в Витебске Александр Царковский.

О задержаниях в Гомеле писало издание «Флагшток». Там забрали двух заведующих отделений травматологии — в областной клинической больнице и областной онкологии. Также задержаны три травматолога из Мозырской ЦРБ. «Нашай Ніве» известно также, что задержан заведующий травматологическим отделением в Волковыске Евгений Савко.

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