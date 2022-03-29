Стали известны новые подробности «дела травматологов» 14 29.03.2022, 16:14

20,794

В Беларуси прошли массовые задержания врачей-травматологов, большинство из них - главы отделений.

На прошлой неделе, 26 февраля, в Беларуси прошли массовые задержания врачей-травматологов, причем большинство из них — главы отделений. По данным zerkalo.io, задержаны от 25 до 50 медиков по всей стране. Их подозревают по статье 430 УК «Получение взятки». Что происходит?

Что случилось?

В субботу, 26 февраля, в Беларуси по всей стране массово задерживали травматологов-ортопедов. Чаще чаще всего — заведующих отделениями. Oбыски проводило КГБ.

Родные одного из задержанных рассказали, что он проходит по ч. 2 ст. 430 УК «Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере». Максимальная санкция по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Правда, процессуальный статус медиков пока не известен, по информации журналистов, сейчас они находятся в СИЗО КГБ.

В чем причина задержания?

Несколько не связанных между собой источников рассказали, что причина массового задержания не политическая и, вероятнее всего, связана с закупкой протезов немецкого производства. Их в страну поставляет только одна белорусская компания.

Кто в списке задержанных?

Задержали сотрудника ВГМУ и главного внештатного травматолога-ортопеда Витебской области Константина Болобошко, заведующего травматологическим отделением Витебской областной клинической больницы Андрея Крылова и заведующего травматологическим отделением БСМП Витебска Александр Церковский. В субботу, 26 марта, в их рабочих кабинетах прошли обыски.

Кроме того, издание «Флагшток» сообщало о задержание двух заведующих отделений травматологии — в ГОКБ и ГГКБ-1, и трех травматологов из Мозырской ЦРБ. Вероятно, среди них заведующий отделением травматологии Евгений Кузьменко. Также задержали заведующего травматологическим отделением ЦРБ в Волковыске Евгения Савко.

Родные и знакомые задержанных, с которыми журналисты говорили, описывают их как отличных врачей, уверяют, что они только оперировали и никак не были связаны с закупками.

Бывший ученик задержанного врача Константина Болобошко и вовсе описывает его как «человека с большой буквы и отличного врача».

— Константин Борисович — единственный кто в области «ставит колени» (делает протезирование на коленях. — Прим.), один из немногих преподавателей, которые старались прививать знания, — сказал он.

Когда еще массово задерживали медиков?

Громкий коррупционный скандал в белорусской медицине случился в мае 2018 года. Тогда КГБ задержало 95 человек.

До суда дошли дела 21 фигуранта. Их обвинили по двум уголовным статьям -- ст. 430 и ст. 431 (получение и дача взятки) По версии следствия, деньги передавались за содействие в регистрации лекарств и медицинской техники (в том числе и с эндопротезами), а также поставку лекарственных средств.

Тогда обвиняли 21 человек: шестеро находились под стражей, остальные под домашним арестом.

Самыми скандальными «находками» стали 620 тысяч долларов в гараже директора «Белмедтехники» Александра Шарака и 500 тысяч долларов у главы РНПЦ травматологии Александра Белецкого.

Среди задержанных были также и высокопоставленные чиновники. К примеру тогдашний заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, который сразу после задержания написал явку с повинной. 9 июня 2021 года бывшего замминистра досрочно освободили.

Единственным, кто не признал вину, был директор компании «Искамед» Сергей Шакутин. Остальные фигуранты «дела врачей» согласились с обвинением или полностью, или частично. По решению суда обвиняемых приговорили к разным срокам: от 2,5 лет колонии до семи. Еще несколько фигурантов дела получили домашнюю «химию» и штрафы от 10 200 до 25 500 рублей.

Тогдашний министр здравоохранения Валерий Малашко на скамью подсудимых не попал. 11 июня 2019 года его освободили от должности, а 19 августа того же года он стал заместителем председателя Могилевского облисполкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».