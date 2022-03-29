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В ОП Украины объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с РФ

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  • 29.03.2022, 18:37
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В ОП Украины объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с РФ
Фото: Anadolu

Комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Дата следующего раунда переговоров России и Украины будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии УП, собеседник, приближенный к процессу переговоров

"Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах: в военной и юридической. Детализация важна.

Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора.

Третье. Уже есть первая положительная реакция оппонентов – готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях. Что позволит решить существенные гуманитарные проблемы".

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