В ОП Украины объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с РФ

В ОП Украины объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с РФ31
- 29.03.2022, 18:37
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Комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Дата следующего раунда переговоров России и Украины будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии УП, собеседник, приближенный к процессу переговоров
"Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах: в военной и юридической. Детализация важна.
Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора.
Третье. Уже есть первая положительная реакция оппонентов – готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях. Что позволит решить существенные гуманитарные проблемы".