«Цены летят, как ракета в космос» 9 29.03.2022, 21:05

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Белорусы рассказали, как выкручиваются, когда все вокруг дорожает.

На фоне подорожания товаров, падения курса рубля и в целом неблагоприятной ситуации в экономике некоторые белорусы начали пересматривать свою продуктовую корзину — покупать более дешевые продукты, отказываться от дорогих, пишет zerkalo.io.

В этой ситуации некоторые вспоминают подзабытые уже лайфхаки и рецепты времен СССР — домашние заготовки, экономию на стрижках, подсолнечное масло вместо крема для лица. «Если есть куриный окорочок, то варю на нем бульон, потом обдираю с него мясо и измельчаю, плюс жаренный лук и вареное яйцо: получается начинка для блинчиков», — рассказывает минчанка. Читатели поделились своими секретами, как сэкономить, когда «цены взлетают вверх, как ракета в космос». Причем доходы у них разные: у кого-то — 700 рублей, а у кого-то — 4000 рублей в месяц. Способы экономить тоже отличаются.

Семейная пара с 1100 рублей на двоих: «Уже не ходим на перекусы в кафе и бары, питаемся дома»

20-летняя студентка Александра из Минска и ее парень (он тоже учится в вузе) полтора года живут вместе в собственной квартире, за которую коммуналку оплачивают их родители. У пары есть доход — 1100 рублей, этими деньгами они распоряжаются по своему усмотрению.

— Из-за того, что в последнее время цены на все поднялись, мы пересмотрели свои траты. Уже не ходим на перекусы в кафе и бары, питаемся дома. Продукты закупаем в магазинах, причем, смотрим, где товары подешевле. От помидоров и грибов отказались полностью — не потянем, дорого, — рассказала девушка.

Зато сейчас на «ура» у молодежи заходят бабушкины домашние закатки. Еще они сделали запасы соли и сахара — боялись, что эти продукты исчезнут с прилавков и подорожают. А в апреле вместе с родителями Александры, ее тетей, бабушкой и дедушкой они планируют купить половину кабана и разделать ее. Говорят, что полутуша весом около 65 килограмм обойдется в 600 рублей.

— Мои родители раньше это тоже делали, но мы не участвовали — денег хватало на мясо из магазина. Сейчас поняли, что уже не хватит. Поэтому примем участие. Наделаем колбас, фарша, полендвиц, еще много чего, заполним всю морозилку и нам хватит надолго.

У пары дома живут кот и собака, тратиться на них стали более рационально. Например, если раньше наполнитель для кошачьего лотка покупали в масс-маркете за шесть — восемь рублей, то сейчас в магазине Fix Price — за два рубля.

Минчанка с зарплатой в 700 рублей: «Блинчики на воде сделать можно за копейки»

Минчанке Ульяне 54 года, она работает санитаркой в частном медцентре, получает зарплату около 700 рублей. Женщина говорит, что ее «получка» выше, чем у коллег в госорганизациях, но жить на нее сложно, ведь «цены летят, как ракета в космос». К тому же у нее дочерь-студентка, поэтому «приходится выкручиваться и делать конфетку из ничего».

Ульяна говорит, что у нее и у дочери «никогда не было короны на голове», поэтому они живут просто — одежду покупают на недорогом рынке или в сэконде, что-то перешивают. Женщина и ее дочь умеют вязать, поэтому всегда может «сварганить» себе что-то новое из старых ниток. В еде они нетребовательны, питаются простыми блюдами.

— Суп у нас есть всегда — это самое дешевое блюдо, сделать можно из ничего. Если мяса нет — варю в кастрюле сперва овощи, когда они почти готовы, вливаю туда пережаренное сало с морковью и луком. Если есть куриный окорочок, то из него можно сделать два блюда: варю на нем бульон, потом обдираю с него мясо и измельчаю, плюс жаренный лук и вареное яйцо: получается начинка для блинчиков. А блинчики на воде сделать можно за копейки, — делится своими рецептами Ульяна.

Женщину очень часто приглашают к себе на дачу подруги: она им помогает на огороде, а они с ней потом делятся урожаем, поэтому овощи, яблоки, ягоды, зелень в доме есть всегда, хватает и на заготовку на зиму.

— Я не хожу на маникюр и педикюр, из товаров для красоты могу себе позволить только недорогие крема, часто — простой детский крем, могу лицо просто подсолнечным маслом намазать вместо крема. Вместо тоника использую замороженный в лед отвар из трав, которые заготавливаю летом, маски для лица из овсянки, кусочка огурца. А стрижет меня дочка — у нее хорошо получается.

Конечно, белоруска немного переживает из-за того, что не может обеспечить свою дочь теми благами, что имеют другие дети. Но Ульяна надеется, что через пару лет, когда дочь будет учиться на старших курсах, она уже сможет подрабатывать и их финансовая ситуация станет лучше.

Банковский работник с зарплатой в 4000 рублей: «BMW поставил на прикол, хамон сделаю сам»

Минчанину Игорю 35 лет. Его рассказ выделяется на фоне историй остальных героев этого текста. Он работает в банковской сфере и получает зарплату четыре тысячи рублей. Такой зарплате могут позавидовать многие белорусы. Однако Игорь говорит, что даже с таким доходом вынужден экономить.

— Это только кажется, что заработок большой. Я ведь из него выплачиваю кредит на квартиру. К тому же я привык к определенному уровню жизни, но из-за повышения цен мне пришлось пересматривать свои траты, — объяснил Игорь.

Первое, в чем пришлось «ужаться» мужчине — поставить на прикол свой BMW 5 Series Gran Turismo и пересесть на общественный транспорт. Говорит, что после того, как обслужил на 1000 рублей свой авто, понял, что прожорливый 3,5-литровый двигатель бензином уже «не укормит».

— По продуктам я тоже сократился: помидоры по 11 рублей покупаю не в таких количествах, как раньше. На салаты беру свеклу и редьку. Полностью отказался от груш, зато яблоки еще пока ем, они хоть и подорожали, но в Green есть по два с половиной рубля. Вот что для меня очень неприятно — из продажи исчезла чищенная картошка в вакууме. Да, она дороже и я бы ее покупал, ведь использовать ее очень удобно. Заметил, что раньше через доставку мои обычные продукты стоили 100 рублей, сейчас — 150.

Игорь очень любит с друзьями «попить винишко с хамоном», но сейчас он боится, что средств на деликатес не хватит, а потому решил попробовать засолить мясо сам. Сперва поэкспериментировал на курином филе — получилось не хуже, чем то, которое он покупал на рынке по 22 рубля за килограмм, а по стоимости дешевле больше чем в два раза. На очереди к засолу — тазобедренная часть свинины.

— Я рад, что многие вещи успел купить еще до подорожания: две пары фирменных кроссовок, джинсы Big Star. Купил смартфон Samsung за 2100 рублей, а сейчас он стоит 2600 рублей.

Жительница областного центра: «Я родом из СССР, умею выживать и делать все»

В 2014 году Мария с семьей переехала из Казахстана в один из областных городов Беларуси, у нее двое сыновей — 27 лет и 9 лет. Старший сын живет в своей квартире, но поесть приходит к родителям. В счет компенсации за продукты ежемесячно он вносит в общий «котел» 350 рублей. Плюс к этому зарплата мужа — 1000 рублей, еще есть доход с депозита — 600 рублей в месяц (напомним, сейчас банки принимают рублевые депозиты в среднем под 20% годовых). Сама Мария не работает.

— Денег немного, но я родом из СССР, умею выживать и делать все, — говорит Мария.

Три года назад супруги купили дачу, здесь есть огород, высажены кустарники и плодовые деревья. Мария говорит, что выращивают практически все, что растет в белорусском климате. Собранный урожай замораживают и консервируют.

— Соленые огурцы и помидоры, кабачковая икра, салаты с маслом, компоты, варенье. Я с осени кручу банки. Всегда получается много. Но в этом году я сделаю еще больше — потому что цены какие на все в магазине! Вон уже рассада колосится на окне.

На мясных продуктах семья не экономит — покупают свиную корейку, курицу. А вот от свежих несезонных овощей и фруктов они отказались — для семьи они недоступны по цене.

Женщина рассказывает, что в доме они всегда семьей делают своими руками — это очень экономит средства. Например, в январе захотели сделать косметический ремонт — сделали. Правда, мебель всю поменять не успели, «а сейчас уж, с такими ценами, и не поменяем». Мария умеет вязать и шить, но пока к рукоделию прибегать еще не пришлось.

— К сожалению, мы полностью отказались от разных развлечений. Например, раньше младшего сына я постоянно водила в детские игровые комнаты, а сейчас этого сделать мы не можем.

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