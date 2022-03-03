ВСУ заполучили бронированную амфибию оккупантов РФ
- 3.03.2022, 7:22
Фотофакт.
Украинские военнослужащие продолжают пополнять свои трофейные запасы в войне с российскими оккупантами.
В этот раз они заполучили бронированную амфибию, пишет в Facebook Олег Котенко и публикует соответствующее фото, передает unian.net.
"Сумщина. Редкий трофей. Оккупанты бросили бронированную амфибию, созданную специально для десантных операций", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что экипаж российской техники был уничтожен.