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В Николаевской области украинцы уничтожили российский десант, как только он высадился

  • 3.03.2022, 8:49
  • 5,058
В Николаевской области украинцы уничтожили российский десант, как только он высадился

Была разбита группа армейского спецназа РФ.

В Николаевской области в районе населенного пункта Баловное пытался высадиться десант российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает nv.ua.

«Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен», — говорится в сообщении.

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