Канада ввела пошлину 35% на товары из России и Беларуси, поставив их в один ряд с КНДР 3.03.2022, 18:51

Решение принято в соответствии с положениями Всемирной торговой организации.

Канада решила вести пошлину в 35% на товары из России и Беларуси в ответ на российскую агрессию против Украины, сообщила на пресс-конференции в четверг вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, передает liga.net.

По ее словам, федеральное правительство Канады лишает Россию и Беларусь режима наибольшего содействия в соответствии с положениями Всемирной торговой организации (ВТО).

Единственная другая страна, не имеющая такого статуса с Канадой, – это Северная Корея.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы поощрить их сделать такой же шаг. Проще говоря, это означает, что Россия и Беларусь больше не получат преимуществ, в частности низких тарифов, которые Канада предлагает другим странам, являющимся членами ВТО", – сказала Фриланд.

Режим наибольшего содействия, то есть торговля без дискриминации, – один из основных принципов Всемирной торговой организации.

Ни Россия, ни тем более Беларусь не входят в число основных торговых партнеров Канады. В 2021 году Канада импортировала из России товаров примерно на $1,7 млрд, из Беларуси – на $26 млн.

28 февраля Канада заявила о намерении предоставить Украине противотанковые гранатометы и ввела символический запрет на импорт российской нефти, которую она практически не покупала.

1 марта правительство Канады сообщило, что решило запретить всем судам и рыболовным шхунам, принадлежащим России или зарегистрированным там, заходить в свои внутренние воды и порты.

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