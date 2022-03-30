Права и льготы военных ВСУ: что предусмотрено законом 30.03.2022, 17:04

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Защитники Украины в составе ВСУ имеют право на отпуск, медицинскую помощь и выплаты.

Украинская армия уже больше 30 дней мужественно противостоит российской агрессии. В Украине проводится всеобщая мобилизация, и ряды ВСУ постоянно пополняются. Все военнослужащие имеют определенные права и льготы от государства, сообщает Министерство обороны Украины. Статус ветерана войны также получат добровольцы Территориальной обороны.

Какие права имеют военные

Выплаты для военнослужащих ВСУ

Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное (продовольственное, вещное) и денежное обеспечение.

Во время военного положения полицейские, пограничники и военные получают дополнительное вознаграждение в размере 30000 грн на месяц. Размер вознаграждения увеличивается до 100000 гривен для тех, кто берет непосредственное участие в боевых действиях.

Семьи погибших военнослужащих получат единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен.

Уволенные военные получат единовременную помощь в размере 4% выплат за каждый месяц службы, но не менее 25% всех выплат.

Отпуск для военных

Во время военного положения предоставляются два вида отпуска:

по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более двух суток в один конец;

по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-больничной комиссии.

Какие права имеют военные

Право на бесплатную медицинскую помощь в военных госпиталях.

Досрочный выход на пенсию: 55 лет для мужчин, 50 лет для женщин.

Сохранение места работы, должности, среднего заработка за военным на время службы.

Освобождение мобилизированных ФЛП от уплаты единого социального взноса.

Непрекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности ФЛП.

Зачисление время службы в страховой стаж, стаж работы и стаж работы по специальности.

Выплата военной пенсии во время службы. После окончания службы пенсии будут выплачивать с учетом дополнительной выслуги лет.

Освобождение от штрафов за невыполнение финансовых обязательств и процентов по кредиту.

Возможность получить статус участника боевых действий, что предусматривает льготы на жилищно-коммунальные услуги, проезд, санаторно-курортное лечение, получение земельных участков, жилья и т.д.

Семьи погибших военных будут получать повышенную пенсию.

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