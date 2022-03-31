Вся Украина поднялась против российских оккупантов (онлайн) 31.03.2022, 7:34

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36-й день войны.

ВСУ 36-й день останавливают путинские войска. Основные бои идут на восточном направлении. Россия продолжает варварские бомбардировки Чернигова, Харькова и Мариуполя.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 36-х суток войны. Что происходило в Украине 30-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

12:19 В Херсонской области пчелы покусали оккупантов. Со ссылкой на местных жителей сообщается, что пчелы из ульев, оставленных под с. Челбурда проснулись и налетели на территорию украинской воинской части, захваченной русскими солдатами. Там они их и покусали.

12:15 Брошенная техника РФ под открытым небом. Тонны и тонны железа.

12:08 ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов из подразделений 7-й военной базы. Они прибыли воевать против Украины из самопровозглашенной республики Абхазия.

12:07 В России весной призовут в армию 134,5 тыс. человек. Призыв будет длиться с 1 апреля по 15 июня.

12:03 Оккупанты оставили ракеты для ЗРК «Стрела-10» и бежали.

11:59 По информации Пентагона, Россия передислоцировала менее 20% сил, ранее сосредоточенных вокруг Киева. Некоторые силы отошли к Беларуси.

11:58 В Запорожской области освобождены населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое и Зеленый Гай. ВСУ показали трофеи.

11:57Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных».

В официальных формулировках правительство страны называет Южные Курилы «неотъемлемой частью Японии», передает издание Kyodo.

11:50 «Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Тут вся армия тупая, дебилы просто». СБУ публикует перехваченный разговор оккупанта с женой

11:45 Нацгвардия Украины зачищает Киевскую область от отступивших оккупантов.

11:39 Российские оккупанты стреляют из танка по жилым дома в Мариуполе. И записывают это все на видео. Для Гааги, для трибунала.

11:33 ВСУ уничтожили 33-летного контрактника из Кирова Александра Киселева.

Известно, что он успел «побывать» в Ливии, Сирии, Судане и Центральной Африканской Республике.

11:25 Защитники украинского Мариуполя показали, как выглядит город с высоты птичьего полета. Город до сих пор продолжает отбивать атаки войск РФ.

11:20 Нигерия предложила свою нефть, вместо российской на рынке.

11:14 Украина не видит реального подтверждения заявлений России об отводе войск по отдельным направлениям фронта. Об этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает остановки войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно я хочу остановиться на гуманитарной ситуации – все очень плохо», – сказал он.

11:05 ВСУ показали трофейную БМД-4. Российский десант был унитожен.

10:56 США готовятся высвободить из резервов крупнейший за 50 лет объем нефти.

10:50 Ирпень после освобождения от российских оккупантов. Город под Киевом ВСУ пришлось брать боем.

10:47 В Донецкой области оккупанты опять применили фосфорные снаряды.

10:43 Ювелирная работа украинских артиллеристов. Нашли российскую БМП в «стоге сена».

10:30 В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» (входит в «Ростех») сотрудников производства отправляют в вынужденные отпуска.

10:29 Девочка из Мариуполя вела влог, пока находилась блокадном городе, который подвергается варварским бомбардировкам со стороны РФ.

10:27 ВСУ показали пленных российских солдат. Отметим, что многие оккупанты сами сдаются в плен украинским бойцам.

10:19 Украинская аэроразведка поделилась результатами ночных рейдов на технику оккупанта.

10:14 Появилось видео, как украинские ПВО уничтожают российский беспилотник в Харьковской области.

10:09 За сутки Украина уничтожила 4 российских самолета, 1 беспилотник и 2 крылатые ракеты.

10:07 В Украине продолжают гибнуть оккупанты из различных частей России. На этот раз ликвидирован военный из Башкортостана. Вадиму Загирову был 21 год.

9:45 В ближайшие дни в окрестностях Киева вероятны ожесточенные бои. Такой прогноз дает разведка Великобритании.

9:36 На севере Украины враг не отходит, а перегруппировывается, а на херсонском и изюмском направлениях идет усиление войск оккупантов. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

9:29 Силы специальных операций Украины показали, что осталось от техники врага.

9:28 S&P исключает бонды Беларуси из 11 своих индексов.

9:22 Генштаб ВСУ опубликовал информацию о потерях российских войск. Их число перевалило за 17500 человек.

9:17 Читатель нашего сайта стал свидетелем движения российских войск из Гомеля в сторону Добруша к границе России.

9:15 В боях под Киевом погиб десантник Тарас Коваль с позывным «Вальтер», участник обороны Донецкого аэропорта в 2014-м.

9:11 С начала полномасштабной войны от рук российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 148 детей. Еще 232 получили ранения.

9:00 Защитники Украины освободили село Рудницкое от оккупантов и записали репортаж оттуда. Российские солдаты оставили сообщение: «Простите нас».

8:57 Как выглядит нефтехранилище в Лисичанске после обстрела российскими оккупантами.

8:55 «Третью войну переживаю, мне уже 92 года. Это не война, это натурально бандит воюет! Немец воевал, порт побомбил и ушел – и все. А это - натуральный фашист!». 92-летняя украинка из Ирпеня рассказала о зверствах российских оккупантов.

8:49 Защитники Мариуполя за сутки избавились от трех вражеских танков и ликвидировали 64 российских военных, среди которых ГРУшники.

8:43 В результате обстрела здания областной администрации в Николаеве погибли уже 16 человек. Завалы разбирали более суток.

8:43 На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются нередкие случаи минирования территории и домов местных жителей, сообщает Генштаб ВСУ.

8:39 ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50-ти км от Кривого Рога.

8:28 Между Путиным и Шойгу растет напряженность, сообщает NYT. В Белом доме подчеркнули, что советники путина его дезинформируют, умалчивая о провале в наступлении и о реальных последствиях западных санкций.

8:18 ВСУ выбили оккупантов из Слободы возле Чернигова. Оттуда войска РФ обстреливали гумкоридор. На видео — горящий танк.

8:17 За время войны РФ потеряла семь командующих армиями. С тремя расправилась сама.

8:14 Австралия ввела пошлины в 35% на все товары, импортируемые из РФ и Беларуси, заявил австралийский премьер.

8:01 Бойцы ВСУ захватили элитный трофей — новейшую модификацию ЗРК «Тор» оккупантов.

7:57 Украинские военные ликвидировали российского солдата-мародера. В перехватах разговоров оккупантов постоянно говорится о грабеже украинцев.

7:56 Российские военные в Украине сбили собственный самолет, сообщает британская разведка.

7:51 Украинские водители показали, как объезжают заминированный орками участок дороги близ Бородянки.

7:47 Бойцы исламского батальона «Крым» показали свои трофеи, которые им удалось захватить после бегства врагов из Киевской области.

7:43 Военнослужащие 59-го танкового полка ВС РФ уничтожены на высоте близ села Малая Рогань под Харьковом.

7:38 Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью.

7:37 Российские войска обстреливают украинские города из аэропорта в Бресте, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

7:36 Некоторые российские силы выведены из Чернобыльской АЭС, сообщили CNN в Пентагоне.

7:34 В подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов. В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа в дальнейшем прохождении службы.

7:33 Шесть российских военных сдаются в плен после того, как попытались забросать гранатами наступающую украинскую пехоту 93-й бригады ВСУ.

23:55 Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 35-го дня войны:

«Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека».

23:48 В Великобритании на благотворительном концерте для Украины собрали $16 млн. Среди приглашенных звезд – Том Оделл, Эд Ширан, Камила Кабельо и рок-группа Snow Patrol. Кроме иностранных звезд, на концерте выступали и украинцы, в том числе Джамала.

23:43 В Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника РФ. Режим Лукашенко пытается списать на работников железной дороги «рельсовую борьбу» белорусских партизан. За неделю задержано более 30 белорусских железнодорожников, сообщают правозащитники.

23:28 Русский танк догорает в украинском селе Слобода на Черниговщине.

23:12 Оккупанты были загнаны в подвал, после чего сдались в плен украинским воинам из состава 93-й бригады «Холодный Яр».

23:09 Поступил ряд заявлений из Пентагона от пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби:

– Путин не был полностью проинформирован своим Минобороны о каждом шаге в ходе российского вторжения в Украину;

– на Донбассе сейчас находятся около 1 тысячи бойцов ЧВК «Вагнер», у которых есть опыт ведения боевых действий там;

– США заметили, что Россия стала «намного более активной» в регионе Донбасса в последние несколько дней;

– «слишком рано» рассматривать отвод войск РФ от Киева как признак деэскалации;

– руководители Пентагона пытались связаться с Россией – считают, что «именно сейчас самое важное время для такого рода общения, но россияне не ответили».

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