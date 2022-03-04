Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинулся на второй срок 4.03.2022, 5:50

Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля.

Президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле.

Об этом сообщает ряд французских изданий.

«Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента Республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», - говорится в письме Макрона.

Отметим, первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй запланирован на 24 апреля.

До 4 марта кандидаты должны предоставить в Конституционный совет страны как минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку, а 7 марта Конституционный совет установит окончательный список кандидатов на выборах.

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