МИД Польши порекомендовал гражданам страны не въезжать в Беларусь
- 4.03.2022, 9:09
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Пока еще работают два пограничных перехода с для пассажирских перевозок.
Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам страны не въезжать в Беларусь.
Соответствующее заявление ведомство разместило в четверг на своем сайте.
«В связи с ростом напряженности и военными событиями в регионе МИД рекомендует гражданам Польши не въезжать в Республику Беларусь. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что настоящее время существует два пограничных перехода с Польшей для пассажирских перевозок: Бобровники-Берестовица и Тересполь-Бжесть. Кроме того, имеется пограничный переход, обслуживающий только грузовые перевозки: Корощин (Кукурики) — Козловичи.