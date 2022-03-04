МИД Польши порекомендовал гражданам страны не въезжать в Беларусь 4.03.2022, 9:09

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Пока еще работают два пограничных перехода с для пассажирских перевозок.

Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам страны не въезжать в Беларусь.

Соответствующее заявление ведомство разместило в четверг на своем сайте.

«В связи с ростом напряженности и военными событиями в регионе МИД рекомендует гражданам Польши не въезжать в Республику Беларусь. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что настоящее время существует два пограничных перехода с Польшей для пассажирских перевозок: Бобровники-Берестовица и Тересполь-Бжесть. Кроме того, имеется пограничный переход, обслуживающий только грузовые перевозки: Корощин (Кукурики) — Козловичи.

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