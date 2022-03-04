Умер известный журналист и писатель Александр Томкович 3 4.03.2022, 11:19

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Ему было 59 лет.

В Минске после продолжительной болезни скончался белорусский журналист и писатель Александр Томкович. Ему было 59 лет, сообщила в Facebook его дочь.

Александр Томкович в последние недели лежал в больнице. Известный писатель и журналист боролся с тяжелой болезнью. 4 марта его не стало.

Александр Томкович много лет работал в издании «Свободные новости» . Занимался созданием серии книг «Новейшая история в лицах» . Был одним книг «100 выдающихся деятелей белорусской культуры», писал книгу о Чернобыльской АЭС.

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