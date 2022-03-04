Ряд клиентов «Беларусбанка» остались без денег 6 4.03.2022, 11:27

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Банк разослал им странные письма.

Услуга «доверительного управления» есть во многих банках. Суть этого способа заработка в том, что клиент передает банку деньги, а дальше говорит, какие иностранные акции или облигации покупать, либо дает добро банку на самостоятельное управление своими деньгами для получения дохода. Клиенты «Беларусбанка», заключившие договоры на доверительное управление, неожиданно получили тревожные письма от банка.

На днях клиенты доверительного управления «Беларусбанка» получили такое письмо:

«Уважаемый клиент! […]

В связи с введением ограничительных мер в отношении контрагентов, услуги которых банк использует для совершения операций в рамках договоров доверительного управления, на данный момент отсутствует возможность совершения сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг на биржах США, ЕС и Великобритании, а также еврооблигаций на внебиржевом рынке.

Операции в российских рублях на рынках РФ осуществляются в обычном режиме.

Купленные в рамках ДУ ценные бумаги не заблокированы — речь идет о временной невозможности их продажи.

В настоящее время совместно с контрагентами осуществляется анализ ситуации и выработка возможных решений. Соответствующая информация будет оперативно доводиться.

Выведение денежных средств с торгового (брокерского) счета на счет ДУ в банке, а также частичное возвращение денежных средств с ДУ осуществляются в обычном режиме.

Дополнительно банком будет рассмотрен вопрос о невзыскании базовой части вознаграждения на период до возобновления возможности совершения операций. Приносим извинения за неудобства».

Что это все означает в переводе на язык клиента?

«Нашай Ніве» ситуацию доступно объясняет экономист BEROC Дмитрий Крук.

«Если совсем просто, то «я вам дал деньги, чтобы вы на них приобрели акции. Вы приобрели, а продать их, оказалось, невозможно. Я говорю, отдайте деньги, а вы говорите, что денег нет, потому что они в акциях»,

— говорит Крук.

«Похоже, что «Беларусбанк» осуществлял доверительное управление через какой-то из заблокированных российских банков.

И пока их не разблокируют, сделать с теми акциями и прочими активами, купленными в пределах доверительного управления, ничего невозможно.

То есть клиентам придется ждать, пока санкции не отменят.

А в «Беларусбанке» вместо предложения какой-либо компенсации говорят, что подумают о том, чтобы не взимать часть денег за услуги, которые они и так больше не могут оказывать»,

— говорит экономист.

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