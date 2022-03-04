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Российский олигарх найден повешенным в своем поместье в графстве Суррей

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  • 4.03.2022, 11:58
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Российский олигарх найден повешенным в своем поместье в графстве Суррей

Бизнесмен сделал свое состояние на добыче нефти и эмигрировал в Британию в начале «нулевых».

Издание Daily Mail сообщает: российский олигарх Михаил Уотфорд найден повешенным в своем поместье в графстве Суррей (перевод — «Инсайдер Украина»).

Он сделал свое состояние на добыче нефти и газа в 90-е и после эмигрировал в Британию в начале «нулевых».

Друг семьи считает, что на его душевное состояние «могла повлиять война в Украине». Михаил был рожден в Украине.

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