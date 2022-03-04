В Киевской области ВСУ уничтожили еще одну колону российской техники 1 4.03.2022, 13:38

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В качестве трофея захвачена бронемашина пехоты.

В Киевской области защитники Украины уничтожили военную технику страны-агрессора. Кроме того, подразделения ВСУ захватили одну бронемашину пехоты.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, передает obozrevatel.com.

"На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты. Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей. Грабит магазины. Беснуется. Ибо видит свои машины, ставшие металлоломом, и знает, что его ждет такая же участь. Слава Украине!", – говорится в сообщении.

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