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Украинцы сбили над Волновахой бомбивший город российский штурмовик Су-25

  • 4.03.2022, 15:15
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Украинцы сбили над Волновахой бомбивший город российский штурмовик Су-25
Фото: ВСУ

Самолет использовал свое оружие против жилья мирных граждан.

Сегодня, 4 марта, в небе над Волновахой в Донецкой области подразделения противовоздушной обороны объединенных сил сбили очередной российский штурмовик-бомбардировщик Су-25. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ, передает liga.net.

"Этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры", – подчеркнули там.

Сегодня утром под Затокой противовоздушная оборона Украины сбила самолет ВВС России.

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