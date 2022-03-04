Украинцы сбили над Волновахой бомбивший город российский штурмовик Су-25
- 4.03.2022, 15:15
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Самолет использовал свое оружие против жилья мирных граждан.
Сегодня, 4 марта, в небе над Волновахой в Донецкой области подразделения противовоздушной обороны объединенных сил сбили очередной российский штурмовик-бомбардировщик Су-25. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ, передает liga.net.
"Этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры", – подчеркнули там.
Сегодня утром под Затокой противовоздушная оборона Украины сбила самолет ВВС России.