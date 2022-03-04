Астрономические цены: за сколько сейчас продают билеты на самолеты из Беларуси 2 4.03.2022, 16:43

6,800

Фото: charter97.org

На некоторые направления билеты все распродано почти на месяц вперед.

Последние дни — ажиотаж вокруг билетов за границу. Война в Украине и напряженная обстановка в нашей стране подталкивает белорусов выбираться в более безопасные места. На некоторые направления билеты распроданы почти на месяц вперед.

Журналисты «Нашей Нивы» посмотрели, что можно купить в «Белавиа».

Возьмем Грузию. В Тбилиси ближайший рейс, на который еще остались билеты, — на 30 марта, в Батуми — на 1 апреля, В Кутаиси — на 30 марта. Цена на все направления — 470 долларов.

Для сравнения: на май Билеты в Батуми продаются за 150-200 долларов.

Далее Турция. В Стамбул можно улететь не раньше 17 марта. Цена на билет — 600 долларов. Если брать на конец марта, то есть варианты за 495 долларов. В мае такой же рейс стоит около 230 долларов.

В Анталью продаются билеты на 6 марта за астрономические 1 700 долларов. Это все, что осталось —бизнес-класс с очень длинной пересадкой в Москве. На конец марта есть варианты за 455 долларов.

Есть рейсы в Узбекистан. В Ташкент можно купить билет хоть на завтра — за 475 долларов. Если брать через неделю, то есть варианты за 245 долларов, но почти с дневной пересадкой в Москве. Прямые рейсы в мае уже дешевле — по 195 долларов на человека.

Ближайший доступный рейс в Армению — в Ереван — на 11 марта. Стоит он 420 долларов. В апреле в этот город прямым рейсом из Минска можно улететь за 200 долларов, в мае — уже за 100.

А вот что в направлении Объединенных Арабских Эмиратов. В Абу-Даби билеты продают за 632 доллара — через Москву на 7 марта. В конце месяца такие же рейсы (или даже с более короткой пересадкой) обойдутся в 400 долларов на человека.

Билеты в Дубай на ближайшие дни (это с 7 марта) продают за 570 долларов. Если покупать на поздние даты в марте, то это около 300 долларов.

На сайтах по поиску авиабилетов, где собраны предложения от разных компаний, можно найти более дешевые варианты. Проблема в том, что это маршруты с несколькими пересадками, отдельные из них рассчитаны на два дня.

Например, в Тбилиси Из Минска 12 марта можно вылететь за 283 доллара. Но — три пересадки (в Москве, Ростове-на-Дону и Баку) и два дня пути. В Батуми за 279 долларов вылет 16 марта. И опять же — два дня дороги и две пересадки (в Краснодаре и Стамбуле).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».