Возле дома Зеленского упал обломок российской ракеты

Возле дома Зеленского упал обломок российской ракеты3
- 4.03.2022, 18:29
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«Мимо», - прокомментировал президент Украины.
Во двор дачи президент Украины в Конча-Заспе (Киев) упал обломок российской ракеты.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает УНИАН.
"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты", - написал он.
По словам Никифорова, президент прокомментировал это следующим образом: "Мимо".
Он также опубликовал фото обломка.