Возле дома Зеленского упал обломок российской ракеты 3 4.03.2022, 18:29

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«Мимо», - прокомментировал президент Украины.

Во двор дачи президент Украины в Конча-Заспе (Киев) упал обломок российской ракеты.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает УНИАН.

"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты", - написал он.

По словам Никифорова, президент прокомментировал это следующим образом: "Мимо".

Он также опубликовал фото обломка.

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