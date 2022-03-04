Под Харьковом за неделю уничтожили 500 единиц российской техники

Под Харьковом за неделю уничтожили 500 единиц российской техники2
- 4.03.2022, 18:37
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Наступательный темп оккупантов замедлился.
Украинская армия за семь дней боевых действий с Россией ликвидировала более 500 единиц вражеской техники в Харьковской области. Об этом в telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает liga.net.
"Враг, понимая неспособность взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары с больших высот вне действия нашей противовоздушной обороны", – отметил он.
По его словам, наступательный характер русских оккупантов замедлился. Пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с Вооруженными силами Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.
"Говорил с ребятами с передовой: готовы изгнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже сами россияне понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро буде за пределами области", – обещает Синегубов.