Под Харьковом за неделю уничтожили 500 единиц российской техники 2 4.03.2022, 18:37

5,120

Фото: Олег Синегубов

Наступательный темп оккупантов замедлился.

Украинская армия за семь дней боевых действий с Россией ликвидировала более 500 единиц вражеской техники в Харьковской области. Об этом в telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает liga.net.

"Враг, понимая неспособность взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары с больших высот вне действия нашей противовоздушной обороны", – отметил он.

По его словам, наступательный характер русских оккупантов замедлился. Пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с Вооруженными силами Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

"Говорил с ребятами с передовой: готовы изгнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже сами россияне понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро буде за пределами области", – обещает Синегубов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».