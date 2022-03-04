CNN: Колона российской техники остановилась примерно в 25 километрах от Киева

CNN: Колона российской техники остановилась примерно в 25 километрах от Киева10
- 4.03.2022, 20:55
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Колону остановили прямые атаки украинских вооруженных сил и разрушенный мост по дороге.
Колона российской техники остановилась приблизительно в 15 милях (около 25 км) от севера Киева, сообщает СNN (перевод — nv.ua) со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.
Сообщается, что российскую колону остановили прямые атаки украинских вооруженных сил и разрушенный мост по дороге. По словам чиновника, колона растянулась на 40 миль (приблизительно 65 км), но не продвинулась заметно с выходных.
«Конечно, мы считаем, что украинцы, взорвавшие этот мост, абсолютно точно смогли остановить и ограничить движение этой колонны. Но мы также считаем, что они наносили удары по колонне и в других местах, а также в ходе прямых атак», — сказал он.
При этом чиновник добавил, что войска РФ перегруппировываются, поскольку они продолжают пытаться атаковать украинскую столицу.