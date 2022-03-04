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В Донецкой области российские военные застряли в болоте

  • 4.03.2022, 21:11
  • 5,518
В Донецкой области российские военные застряли в болоте

Удалось задержать двух военных 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Российские военные застряли в болоте во время выполнения своей "задачи" в Донецкой области. Удалось задержать двух военных 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС Российской Федерации, сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года командир и механик-водитель БМП-3 армии страны-агрессора в возрасте 36 и 29 лет, на выполнение преступного приказа командования РФ, отправились из Симферопольского района АР Крым на территорию, подконтрольную Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты должны были искать блокпосты и пункты дислокации украинских военных для продолжения агрессии.

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