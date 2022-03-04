Российские военные в агонии бросают собственную технику под Харьковом 1 4.03.2022, 22:36

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Фото и видео.

Российские военные в агонии бросают собственную боевую технику. Такие действия рашистов зафиксированы в Харьковской области.

Об этом сообщает "ВСУ. Борьба с оккупантами".

"Враг оставляет свою технику под Харьковом. После того, как украинская артиллерия подбила вражеский танк, пытавшийся продвинуться в город, группа бойцов Фрайкора отправилась на поиск и ликвидацию экипажа российских террористов", - сказано в сообщении.

Экипаж сразу исчез и оставил оружие и технику.

"Вот так деморализованные россияне бросают свое вооружение, которое теперь будет служить нашим военным для защиты Украины!" - рассказали наши военные.

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