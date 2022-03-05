Российские оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области кассетными снарядами 5.03.2022, 0:33

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Фото: Reuters

Враг нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре города.

Российские оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области кассетными снарядами. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил.

"Российские войска обстреляли город Покровск Донецкой области кассетными реактивными снарядами. Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города", - говорится в заявлении.

"К счастью, несколько кассет, которые прилетели в частные дома жителей города, так и не разорвались", - сказано в заявлении.

"ГСЧС предупреждает об опасности, ведь в этих взрывоопасных предметах гелевые взрыватели. Если они вышли из кассеты – переведены в боевое положение и сработают в период до 20 часов. Также они реагируют на перепады температур, поэтому ни в коем случае эти предметы нельзя перемещать!", - отмечается в сообщении.

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