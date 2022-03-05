закрыть
5 марта 2022, суббота, 2:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шмыгаль призвал украинцев к тотальному сопротивлению оккупантам

  • 5.03.2022, 2:35
Шмыгаль призвал украинцев к тотальному сопротивлению оккупантам

Премьер Украины записал видеобращение к нации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев к тотальному сопротивлению оккупантам.

Об этом он заявил во время своего видеообращения.

«Наше тотальное сопротивление врагу должно происходить на всех фронтах – на передовой, в тылу, на временно оккупированных врагом территориях. Время каждому взять себя в руки и с холодной головой подумать, где он может быть наиболее полезным. Если у вас есть опыт и желание – становитесь в ряды территориальной обороны, помогайте волонтерам, присоединяйтесь к информационной атаки на врага, работайте на своем предприятии, поддерживайте друг друга. Найдите свое место и делайте свой вклад», - сказал он.

По его словам, «сорок миллионов людей, объединенных общей идеей победы, невозможно остановить и невозможно победить».

«Украинцы, у нас единственная цель – освобождение Украины от российских захватчиков, и мы обязательно победим», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина