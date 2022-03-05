Шмыгаль призвал украинцев к тотальному сопротивлению оккупантам 5.03.2022, 2:35

Премьер Украины записал видеобращение к нации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев к тотальному сопротивлению оккупантам.

Об этом он заявил во время своего видеообращения.

«Наше тотальное сопротивление врагу должно происходить на всех фронтах – на передовой, в тылу, на временно оккупированных врагом территориях. Время каждому взять себя в руки и с холодной головой подумать, где он может быть наиболее полезным. Если у вас есть опыт и желание – становитесь в ряды территориальной обороны, помогайте волонтерам, присоединяйтесь к информационной атаки на врага, работайте на своем предприятии, поддерживайте друг друга. Найдите свое место и делайте свой вклад», - сказал он.

По его словам, «сорок миллионов людей, объединенных общей идеей победы, невозможно остановить и невозможно победить».

«Украинцы, у нас единственная цель – освобождение Украины от российских захватчиков, и мы обязательно победим», - добавил он.

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