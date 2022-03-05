Лукашенко подписал секретный указ об экспорте калийных удобрений
- 5.03.2022, 4:06
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Что задумал диктатор?
3 марта 2022 года Александр Лукашенко подписал указ «Об экспорте».
Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу по частям, в том числе действие одного из пунктов указа распространяется на отношения, возникшие с 3 декабря 2021 года.
Понять, о чем идет речь, сложно. Два пункта — для служебного пользования и их текст не публикуется.
В третьем пункте речь идет о том, что ОАО «Белорусская калийная компания» получает право использовать в наименовании (в реквизитах документов или рекламных материалах) слово «белорусская» и иметь печать, штампы и бланки с изображением Государственного герба Республики Беларусь.
Указ также отменяет 14 предыдущих указов, которые так или иначе регулировали экспорт калийных удобрений.
Правительству поручено принять меры по реализации указа.
Напомним, 2 декабря Минфин США внес «Белорусскую калийную компанию» и ее дочернее предприятие ООО «Агророзквит» в санкционный список. Лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на осуществление сделок с этими компаниями, в которых ОАО «Беларуськалий» имеет имущественный интерес, действует до 1 апреля 2022 года.