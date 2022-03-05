Агентство Fitch понизило рейтинги 32 российским банкам
- 5.03.2022, 7:24
Рейтинг понижен крупнейшим банкам РФ.
Рейтинговое агентство Fitch понизило трех десятков российских банков. Рейтинги понизили Сбербанку, Альфа-банку и Тинькофф-банку.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков из-за войны против Украины. Об этом говорится на сайте агентства.
«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний и поместило рейтинги в список Rating Watch Негативный», — говорится в сообщении агентства.
Fitch понизил рейтинги следующих банков — Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Тинькофф-банка, Райффайзенбанка и других.