Агентство Fitch понизило рейтинги 32 российским банкам 5.03.2022, 7:24

Рейтинг понижен крупнейшим банкам РФ.

Рейтинговое агентство Fitch понизило трех десятков российских банков. Рейтинги понизили Сбербанку, Альфа-банку и Тинькофф-банку.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков из-за войны против Украины. Об этом говорится на сайте агентства.

«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний и поместило рейтинги в список Rating Watch Негативный», — говорится в сообщении агентства.

Fitch понизил рейтинги следующих банков — Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Тинькофф-банка, Райффайзенбанка и других.

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