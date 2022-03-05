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Генштаб: ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях

  • 5.03.2022, 8:22
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Генштаб: ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях

Утренняя сводка украинского командования.

ВСУ осуществляют контрнаступление на некоторых направлениях. Об этом заявили в Генштабе Украины.

«Вооруженные Силы продолжают удерживать границы, а по некоторым направлениям контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары», — говорится в утренней сводке.

Ранее сообщалось, что ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении и отбросили российские войска к границе.

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