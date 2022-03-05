На Харьковском направлении ВСУ отбросили оккупантов к границе
- 5.03.2022, 9:51
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Украинские военные уничтожили три вражеских танка, а четвертый захватили как трофей.
На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины оттеснили оккупантов к границе.
Об этом сообщается в Telegram-канале "оперативный ЗСУ", передает УНИАН.
"На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и отбросили оккупантов к границе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские военные уничтожили три вражеских танка, а четвертый, который российские военные просто бросили, перешел как трофей к ВСУ.