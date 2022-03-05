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На Харьковском направлении ВСУ отбросили оккупантов к границе

  • 5.03.2022, 9:51
  • 4,340
На Харьковском направлении ВСУ отбросили оккупантов к границе

Украинские военные уничтожили три вражеских танка, а четвертый захватили как трофей.

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины оттеснили оккупантов к границе.

Об этом сообщается в Telegram-канале "оперативный ЗСУ", передает УНИАН.

"На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и отбросили оккупантов к границе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные уничтожили три вражеских танка, а четвертый, который российские военные просто бросили, перешел как трофей к ВСУ.

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