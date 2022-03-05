Российские оккупанты нанесли ракетный удар в Одесской области 1 5.03.2022, 10:15

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Разрушен объект критической инфраструктуры.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Великодолинское в Одесской области.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает nv.ua.

В результате был разрушен объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Как сообщает Суспільне, корабли российских войск проводят перегруппировку и в связи с непогодой отошли с морского рейда Одессы. Угроза высадки десанта остается.

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