Российские оккупанты нанесли ракетный удар в Одесской области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар в Одесской области1
- 5.03.2022, 10:15
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Разрушен объект критической инфраструктуры.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Великодолинское в Одесской области.
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает nv.ua.
В результате был разрушен объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.
Как сообщает Суспільне, корабли российских войск проводят перегруппировку и в связи с непогодой отошли с морского рейда Одессы. Угроза высадки десанта остается.