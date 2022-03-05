Резников: Россияне используют в Украине тактику испуганных шакалов 1 5.03.2022, 13:09

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«Великая» армия РФ оказалась способной нападать только на мирное население.

Украинцы продолжают героически держать оборону в войне против российских оккупантов, которые не жалеют мирное население, заявил 5 марта в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников, передает gordonua.com.

"Благодаря всему нашему народу планы Кремля за двое суток покорить украинцев, захватить крупные города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились. Да, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует только небольшую территорию. И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов", – написал он.

По словам министра, из-за сопротивления украинцев Россия меняет тактику.

"На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал", – объяснил Резников.

Министр отметил, что вражеская авиация занимается бомбардировкой жилых кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе такой критически важной и опасной, как атомные электростанции.

"Великая" армия показала настоящее нутро террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженное мирное население. Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей - это тактика испуганных шакалов", – считает он.

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