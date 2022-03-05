«Блицкриг» провалился: есть ли у Путина план «Б»? 2 Максим Яли, УНИАН

5.03.2022, 14:44

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Максим Яли

На глазах всего мира одновременно рушатся сразу несколько мифов Кремля.

Пожалуй, главный итог на сегодня - блицкриг Путина провалился. Легкой прогулки для оккупационных войск, как рассчитывали ГШ РФ и лично Путин, не вышло.

Не произошло ни тотального разгрома ВСУ, как прогнозировали русские "стратеги", ни формирования новых "котлов", как в Иловайске в 2014-м и в Дебальцево в 2015-м, чего боялись даже некоторые авторитетные украинские военные аналитики еще месяц-два назад, ни тем более радушного приема оккупационных войск со стороны населения русскоязычных областей "Новороссии".

Наоборот, и военные, и общество в целом в первые же дни войны сплотились вокруг Зеленского, и он получил неимоверную поддержку абсолютно всех граждан, независимо от политических предпочтений. Украинские граждане демонстрируют неимоверную смелость и стойкость даже в тех городах и селах, в которые удалось прорваться оккупантам за первую неделю. Они не боятся выходить на площади и говорить в лицо оккупантам, что их здесь никто не ждет. Это очень сильно деморализует оккупантов, и они пребывают в растерянности, граничащей с отчаянием.

Ведь они ожидали совсем иного приема с хлебом-солью-рушниками.

На глазах всего мира одновременно рушатся сразу несколько мифов, на создание которых Кремль потратил колоссальные средства за последние, минимум, восемь лет. К примеру, о тотальной слабости, коррумпированности и продажности украинских элит, неспособных противостоять искушению большими деньгами (к сожалению, это было мифом лишь отчасти). Зеленский своей Мюнхенской речью привел в недоумение и гнев не только Путина, но и некоторых наших "западных партнеров", а сейчас весь мир восхищается его "железными яйцами" и отвагой всего украинского народа. Или о сокрушительной мощи российской армии, в которую уверовали не только российские граждане и обитатели Кремля, но и Запад. Сотни видео разбитых колонн хваленной российской техники, бросающих оружие, даже не вступая в бой, российских солдат и т.д. - все это разрушает миф, который ковался еще со времен окончания Второй мировой войны советской пропагандой.

Психология играет едва ли наиболее важную роль на войне, которую часто игнорируют экономисты и политологи. Понятие Справедливости, о которой все давно забыли и на смену которой пришел тотальный цинизм и лицемерие потребительского общества, вновь возвращается. И не только в Украине. Сейчас мы становимся примером для всего человечества, как-бы пафосно это не звучало. Уже очевидно, что никто не верил в то, что мы сможем выстоять и неделю. Даже хваленная американская разведка, которая оказалась таки права в итоге в том, что Путин нападет на Украину, но которая давала 96 часов на взятие Киева. По итогам первых 9 дней оккупанты не могут взять даже небольшие пригородные города вроде Бучи, Ирпеня и Гостомеля, где уже разбиты не одно элитное подразделение хваленных кадыровцев, одно упоминание которых приводит в ужас все российское общество.

Слабость западных элит, которые, де-факто, "слили" Украину еще задолго до того, как Путин решился на полномасштабное вторжение, их невнятная позиция как до, так и после начала вторжения, не стала сюрпризом. Заявление Столтенберга по итогам экстренного заседания НАТО 4 марта и боязнь "закрыть небо" над Украиной после всех военных преступлений оккупантов демонстрирует, что Запад боится лишний раз злить "русского взбесившегося медведя", а предпочитает оставаться в стороне и наблюдать, как российская авиация уничтожает мирные города и создает гуманитарную катастрофу в Харькове и Мариуполе, которые сейчас становятся главными целями Кремля в краткосрочной перспективе.

Это развязывает руки Путину на совершение все новых и более массовых преступлений.

Западные политики прекрасно понимают, что они не могут игнорировать мнение общества, которое в абсолютном большинстве поддерживает Украину, и поэтому вынуждены увеличивать не только финансовую, но и военную помощь Украине.

Но, все равно, стараются ее максимально ограничивать и не давать нам столь необходимые даже б/ушные старые самолеты, а также системы ПВО и ПРО. А именно в небе оккупационные войска имеют серьезное превосходство, чем пользуются для уничтожения военной и гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Россия уже использовала 90% подготовленных и наиболее укомплектованных сил, так что резервов практически не осталось

Провалив "блицкриг", Путин и Генштаб РФ перешли к плану "Б" - окружению крупных городов, перерезанию логистических цепочек и созданию искусственного голода в Харькове и Мариуполе, а также ряде мене крупных городов. И, естественно, Киева. Без взятия столицы капитуляция невозможна априори.

Цель - сломать волю украинского народа и руководства к сопротивлению, чтобы принудить украинскую делегацию на переговорах к уступкам и позволить Путину "сохранить лицо". В Кремле прекрасно понимают, что время уже играет на нашей стороне.

Во-первых, скрывать массовые потери российских солдат бесконечно не удастся. Когда потоки уже исчислялись тысячами, руководство ВС РФ по-прежнему рапортовало о победах, захваченных городах и отсутствии даже одного погибшего оккупанта. Однако уже было вынуждено признать около 500 погибших и уже состоялись первые похороны оккупантов в России.

Естественно, когда в Россию хлынет поток цинковых гробов с останками российских солдат, бесславно погибших в Украине, начнется рушится миф о несокрушимости российской армии и в российском обществе. А это уже будет создавать совсем иные риски и для режима в целом. Именно поэтому Путин решил выделять колоссальные средства для семей погибших - немыслимые для российского обывателя 7 млн рублей. Семьям погибших "ихтамнетов" в 2014-2015 годах суммы выделялись в разы меньше.

Во-вторых, по данным Пентагона, Россия уже использовала 90% подготовленных и наиболее укомплектованных сил, так что резервов практически не осталось. По данным американской разведки, резервов у российской армии - до воскресенья. Если мы продержимся (что уже очевидно), значит придется либо объявлять мобилизацию, либо завершать вторжение. На что Путин, естественно, пойти не может, т.к. это будет означать конец режима уже в среднесрочной перспективе.

Большинство баллистических ракет, "Калибров" и "Кинжалов", по данным американской разведки, уже использовано при атаках на военную инфраструктуру и мирные города для устрашения населения

В-третьих, США, Германия, Франция не смогут оттягивать до бесконечности ввод "адских санкций" (вплоть до отказа от покупки российской нефти – главного источника пополнения российского военного бюджета). Уже введенные санкции окажут колоссальный урон российской экономике, но в среднесрочной и дальнесрочной перспективе. "Подушка безопасности" в более 600 млрд долларов (которая после заморозки средств Центробанка, впрочем, сильно сдуется) позволит продержаться, пусть и с падением уровня жизни населения, около полугода. Но тут ситуация и прогнозы будут меняться с каждым днем, так как будут все новые и новые санкции. В технологическом плане России будет нанесен еще больший урон и ее отставание от Запада уже увеличится на десятилетия.

Но нас это мало интересует сейчас.

Нам необходимо выстоять, как минимум, ближайшую неделю-две, которые станут переломными на всех фронтах, в переговорном процессе, в частности. Российская делегация уже отказалась от языка ультиматумов, заискивающе улыбается и пытается пожать руку тем, кого еще вера называла кучкой наркоманов и нацистов.

В ближайшие дни оккупационные войска во чтобы то ни стало будут пытаться захватит Мариуполь, который является главным препятствием для сухопутного коридора в Крым, а также самым большим городом Донецкой области, находящимся под контролем Украины. Задача минимум, которую Путин может преподнести в качестве "компромисса" и оправдать начало полномасштабного вторжения - выход оккупационных войск на рубежи Донецкой и Луганской областей. Ну, и вода в Крым, которая уже пошла. То есть Херсон, Мелитополь и часть Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

На взятие Одессы, граждане которой вовсю заготавливают "коктейли Молотова", ресурсов пока нет. Именно поэтому десантные корабли оккупационных войск уже несколько дней маневрируют у берегов города, но так и не решаются на штурм.

Большинство баллистических ракет, "Калибров" и "Кинжалов", по данным американской разведки, уже использовано при атаках на военную инфраструктуру и мирные города для устрашения населения. Но есть еще много кассетных и других запрещенных международными Конвенциями бомб, ракет и снарядов еще советского образца, срок годности которых уже подходит к концу.

Так что готовимся к самым страшным испытаниям и новостям.

То, что мы воюем со страной-террористом, надеюсь, уже всем понятно. В том числе и после обстрелов крупнейшей АЭС в Европе в Энергодаре с прямыми попаданием в атомный реактор. Слава Богу, он был на ремонте.

Путин уже заявил Макрону, что он не остановится и достигнет своей цели любой ценой. А он, как показывает опыт его прихода к власти при помощи подрыва жилых домов в России в 1999-м и стирания с лица Земли Грозного, не остановится ни перед чем. Уже абсолютно всем очевидно, что он - настоящий сумасшедший, а не просто гопник из Питерской подворотни, которому если дать по морде и не испугаться дать отпор, тут же убежит.

Это, пожалуй, самый страшный итог этих девяти ужасных дней Украинской Отечественной войны.

Но, как известно, ночь наиболее темна перед рассветом. А он уже близко. В этом я уверен.

Максим Яли, УНИАН

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