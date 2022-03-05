Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам под Херсоном 1 5.03.2022, 15:28

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ВСУ улучшают свои позиции и контратакуют.

В субботу утром, 5 марта, под Херсоном Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по российским военным. Потери российских оккупантов уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"ВСУ контролируют ситуацию, улучшают свои позиции, наносят отдельные контрудары - авиационные и артиллерийские поражения противнику. Да, утром в районе Херсона наши ВСУ нанесли очень мощный удар по врагу. Его потери сейчас выясняются", - сообщил он.

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