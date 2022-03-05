Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам под Херсоном

Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам под Херсоном1
- 5.03.2022, 15:28
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ВСУ улучшают свои позиции и контратакуют.
В субботу утром, 5 марта, под Херсоном Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по российским военным. Потери российских оккупантов уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.
"ВСУ контролируют ситуацию, улучшают свои позиции, наносят отдельные контрудары - авиационные и артиллерийские поражения противнику. Да, утром в районе Херсона наши ВСУ нанесли очень мощный удар по врагу. Его потери сейчас выясняются", - сообщил он.