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Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам под Херсоном

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  • 5.03.2022, 15:28
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Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам под Херсоном

ВСУ улучшают свои позиции и контратакуют.

В субботу утром, 5 марта, под Херсоном Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по российским военным. Потери российских оккупантов уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"ВСУ контролируют ситуацию, улучшают свои позиции, наносят отдельные контрудары - авиационные и артиллерийские поражения противнику. Да, утром в районе Херсона наши ВСУ нанесли очень мощный удар по врагу. Его потери сейчас выясняются", - сообщил он.

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