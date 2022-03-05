В российском Нижнекамске рабочие устроили забастовку 5 5.03.2022, 18:10

15,702

Видеофакт.

Сегодня утром в российском Нижнекамске на заводе "Гемонт" рабочие из Турции устроили забастовку. Об этом сообщает издание "БИЗНЕС Online".

В пресс-службе исполкома Нижнекамского района, забастовка произошла из-за резкого скачка доллара. Рабочим не понравилось, что им выплатили зарплату по старому курсу и они потребовали возместить разницу.

"Приехавший на митинг гендиректор ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айрат Сафин разрешил ситуацию, предоставив срок выплаты денежной суммы по реестру, предоставленному ООО "Гемонт", до 14:00 текущего дня. ООО "Гемонт" составило реестр заработной платы по согласованному с рабочими курсу 90 рублей за доллар. До конца дня заработная плата будет перечислена всем рабочим предприятия", — отметили в пресс-службе.

"Гемонт" — компания, занимающаяся строительством промышленных комплексов и выполняющая строительно-монтажные работы промышленных комплексов более 30 лет. Компания начала свою деятельность в Турции в 1990 году. В России с 2014 года, также работает в Ираке, Германии и Саудовской Аравии.

В России, как заявлено на официальном сайте компании, работает в партнерстве с "Газпромнефть", "Газпром Авто", ТАИФ-НК, "Нижнекамскнефтехим", "Татнефть" и другими компаниями. GEMONT располагает заводами по изготовлению трубопроводов и сосудов высокого давления в Турции и России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».