Гомельский химзавод на пороге больших проблем 7 5.03.2022, 18:58

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Крупнейший рынок удобрений оказался утрачен из-за участия Лукашенко в войне против Украины.

Производитель и экспортер фосфатных удобрений ОАО "Гомельский химический завод" входит в состояние экономической неопределенности, сообщает «Флагшток».

Крупнейший украинский рынок удобрений оказался утрачен из-за участия Беларуси в агрессии в отношении Украины.

Вторые по значимости покупатели гомельских удобрений находятся в ЕС (Польша, Литва и Латвия). Они пока не вводили торговые ограничения.

Диверсифицировать поставки удобрений за счет РФ едва ли удастся – там есть свои производители, которые не будут делиться долей рынка.

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