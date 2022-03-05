Гомельский химзавод на пороге больших проблем

Гомельский химзавод на пороге больших проблем7
- 5.03.2022, 18:58
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Крупнейший рынок удобрений оказался утрачен из-за участия Лукашенко в войне против Украины.
Производитель и экспортер фосфатных удобрений ОАО "Гомельский химический завод" входит в состояние экономической неопределенности, сообщает «Флагшток».
Крупнейший украинский рынок удобрений оказался утрачен из-за участия Беларуси в агрессии в отношении Украины.
Вторые по значимости покупатели гомельских удобрений находятся в ЕС (Польша, Литва и Латвия). Они пока не вводили торговые ограничения.
Диверсифицировать поставки удобрений за счет РФ едва ли удастся – там есть свои производители, которые не будут делиться долей рынка.