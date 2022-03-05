«Путин вписывается в сценарий антихриста» 6 5.03.2022, 19:39

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Фото: УНІАН

Католические деятели Польши обратились к Папе Римскому из-за войны в Украине.

Группа польских католических деятелей обратилась к Папе Римскому Франциску по поводу войны в Украине. Коллективное обращение подписали более полусотни католических журналистов, литераторов, ученых, священников и монахов, передает «Белсат».

В своем письме они отмечают, что конфликт в Украине продолжается с 2014 года, а «24 февраля Россия вторглась в Украину, начав не конфликт, названный спецоперацией, а настоящую войну».

«Гибнут украинские солдаты, невинные украинские дети, женщины и мирные жители, уничтожаются материальные ценности, которые тяжелым трудом восстанавливалась после коммунизма. Ежедневно мы наблюдаем сообщения об актах террора, которые можно трактовать как военные преступления. На сегодняшний день поляки приняли почти 700 000 бежавших от войны, большинство из которых разместили в своих домах», – говорится в письме.

По мнению подписантов, католики «должны четко сообщить, на чьей стороне правда, а где зло».

«Поэтому мы просим Вашу святость, поднять всесильный голос епископа Римского против агрессии путинской России против непорочной Украины, чтобы убедительно сказать, кто является виновным, а кто жертвой в этом конфликте», – пишут католические деятели Польши.

По их мнению, «Путин вписывается в сценарий антихриста, который сеет смерть и приносит несчастье», а поддержка войны Московским патриархом Кириллом является «вероотступничеством».

«Украина перед лицом смерти, пожарищ и лживой пропаганды ведет справедливую и морально законную войну, и слова о прекращении конфликта и проведении диалога во время того, когда продолжается резня Харькова и Киева, звучат как-то двусмысленно и лишают католиков всего мира надежды на голос справедливости, который должен быть услышан прежде всего в ситуации безысходности. При всей драматичности мы видим, что в данной ситуации актуальным деянием будет не диалог, а поражение зла», – заявляют подписанты письма.

По их словам «причиной захватнического зла был не какой-то там воображаемый эгоизм, а ненависть, исходящая от властей в Москве, и, к сожалению, при активном одобрении и кощунственном благословении патриарха Кирилла».

Католические деятели подчеркнули, что Путин стремится возродить советскую «империю зла». Не является он и консерватором, ведь «консерватизм означает также и уважение к жизни, и право на суверенитет, которых он и православная церковь, что его поддержало, последовательно не признают».

«Мы просим Вашу святость пойти по пути ваших предшественников, четко озвучив призыв к агрессору отступить! Осудить преступления против украинцев и подчеркнуть их право на территориальное единство государства. Если в мире должен быть мир, Украина должна победить в этой справедливой войне, как военным, так и невоенным путем», – говорится в письме.

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