Гродненский молокозавод поддержал Украину и осудил Путина

Гродненский молокозавод поддержал Украину и осудил Путина15
- 5.03.2022, 20:38
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Неожиданное заявление появилось на сайте организации.
Гродненский ОАО «Молочный Мир» нас своём сайте осудил действия Путина и выступил против войны. И про корабль не забыли, пишет «Беларусь за МКАДом».
— Мы, коллектив ОАО «Молочный Мир», выражаем поддержку украинскому народу и всем, кто в это непростое время защищает Украину от российской агрессии, а также помогает людям пережить тяготы войны.
Мы резко осуждаем действия и решения В. В. Путина по части военной кампании в Украине, призываем к переговорам и мирному разрешению ситуации....