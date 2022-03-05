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Гродненский молокозавод поддержал Украину и осудил Путина

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  • 5.03.2022, 20:38
  • 23,942
Гродненский молокозавод поддержал Украину и осудил Путина

Неожиданное заявление появилось на сайте организации.

Гродненский ОАО «Молочный Мир» нас своём сайте осудил действия Путина и выступил против войны. И про корабль не забыли, пишет «Беларусь за МКАДом».

— Мы, коллектив ОАО «Молочный Мир», выражаем поддержку украинскому народу и всем, кто в это непростое время защищает Украину от российской агрессии, а также помогает людям пережить тяготы войны.

Мы резко осуждаем действия и решения В. В. Путина по части военной кампании в Украине, призываем к переговорам и мирному разрешению ситуации....

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