Что происходит на минском авторынке «Малиновка»? 5 5.03.2022, 20:42

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Над популярным рынком сгустились тучи.

Середина дня в последний день рабочей недели – довольно оживленное время на авторынке "Малиновка". В час-два дня пятницы там всегда кипела жизнь: покупатели интересовались машинами, продавцы нахваливали им свой товар. Но за последнюю неделю все перевернулось с ног на голову, пишет для abw.by Андрей Ахрем.

"За неделю продали одну машину"

Среди стройных рядов автомобилей – минимум людей. Но на поверку оказывается, что почти все они – сотрудники автохаусов, ухаживающие за продаваемыми машинами. Посторонних на рынке единицы, и они либо "просто зашли посмотреть, что тут продают", либо это специалисты по подбору. Реальной заинтересованности в совершении покупки не видно, только броуновское движение среди автомобилей.

Продавцы скучают, убивая время общением между собой и натиранием колес силиконом. Многие разговаривают по телефону, обсуждая с кем-то ситуацию на рынке. Но привычных рассказов о состоянии продаваемых машин, кредитных предложениях и т.д. не слышно.

По словам сотрудника одного из автохаусов, интерес потенциальных покупателей на этой неделе минимальный, но не нулевой. Звонков мало, людей на рынке мало, но одну машину за неделю продать удалось. На вопрос, сколько авто за аналогичный период у них уходило месяцем ранее, продавец уклончиво ответил: "По-разному". Но посыл очевиден: одна машина – это не торговля.

"Даже россияне до сих пор приезжают"

Специалисты другого автохауса, на площадке которого всегда масса потенциальных покупателей, скучают в офисе. Но при этом умудряются демонстрировать сдержанный оптимизм: "Конечно, людей стало совсем мало. Но сказать, что продажи остановились полностью, нельзя. Звонки поступают, в соцсетях пишут, автомобили смотрят и даже покупают, однако не в тех количествах, как раньше.

Да, большинство заняло выжидательную позицию, наблюдая за развитием ситуации, и их можно понять. С другой стороны, очень сложно предсказать, что будет дальше. Автомобиль – это какая-никакая инвестиция, его всегда можно продать и получить на руки деньги. В Европе подержанные машины продолжают дорожать. Более того, мы можем столкнуться с еще большим дефицитом, если возникнут проблемы с оплатой реализуемых на аукционах авто или с отказом продавать их в Беларусь, – о таких историях мы уже слышали.

Поэтому машины продолжают покупать, несмотря на происходящее. Причем в абсолютно разных ценовых сегментах: и за 12, и за 20, и даже за 40 тысяч долларов. Возможно, прозвучит неожиданно, но россияне до сих пор приезжают к нам за автомобилями. Правда, сегодня это россияне, которые успели купить валюту по старому курсу".

"Оглянитесь вокруг"

Остальные продавцы немногословны. Многие из них издавна избегают контактов с журналистами, а те, кто обычно готов говорить, в этот раз красноречием не отличаются: "Оглянитесь вокруг – людей видите? О чем тут еще говорить – все и так понятно".

Машины есть, людей нет – так можно охарактеризовать увиденное на авторынке. Какие-то продажи идут, но это совсем не те объемы, к которым привыкли в здешних автохаусах. Все надеются, что ситуация разрешится как можно скорее, а на смену сгустившимся над рынком тучам придет солнце.

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