Как в Беларуси изменились цены на автотовары 3 5.03.2022, 22:12

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Рубль очередной раз терпит бедствие.

Кто бы мог подумать: белорусский рубль очередной раз терпит бедствие, но теперь все осложняется еще и всем известными внешними факторами, пишет журналист abw.by Андрей Горелик. Неопределенность присутствует, кажется, почти в любой сфере жизни, но в чем точно уверены многие белорусы – жить будем беднее, ведь привязкой дохода к валюте могут похвастать далеко не все. Посмотрим, насколько изменились цены по сравнению с теми недалекими временами, когда курс был более-менее стабильным.

Как считали

За точку отсчета возьмем декабрь прошлого и январь нынешнего года. Сравнивать цены будем при помощи ресурса WayBackMachine, который делает снимки сайтов и сохраняет их для истории. Пусть с некоторыми трудностями и ограничениями, но он позволяет ненадолго заглянуть в прошлое: сравнить те же цены, вспомнить, как выглядели те или иные ресурсы лет десять назад.

Интернет-магазины, как и товары, мы выбирали наугад – получилось 11 ресурсов. В сравнении принимали в том числе и акционные позиции, но только если эти товары продавались со скидкой и в предыдущий период. Актуальные цены текущего года приведены по состоянию на 3 марта.

Что получили

Рост цен заметен сразу. Масло и фильтр выросли в цене на 35%. Тормозная жидкость и аккумулятор тоже подорожали, пусть и в меньшей степени.

Другой магазин с маслом демонстрирует уверенный рост цен на 37%.

Взглянем на шины. Несмотря на то что покупка зимних шин уже несколько не актуальна, они все же смогли подорожать на 16%. "Всесесезонка" изменилась в стоимости несильно, зато летняя модель увеличилась в цене на внушительные 60%.

Магазин с АКБ также демонстрирует рост не в пользу потребителя.

Но есть и исключения. В еще одном магазине каким-то чудом не изменилась цена на аккумулятор Bosch. Продукция двух других производителей подорожала на 15 и 33%.

Немного о кузовных и связанных с ними работах. Краска для бампера, наждачная бумага, преобразователь ржавчины и пескоструйный пистолет на одном из ресурсов дружно подорожали почти на 36%.

За химию тоже придется заплатить больше, чем в таком недалеком январе. Но из двух выбранных товаров один все же не изменил стоимость.

То же касается и двух моделей дисков на одном из ресурсов.

С аксессуарами и мелочовкой кое-где может повезти. Так, лампочка и пылесос оказались доступны по старой цене, в то время как зарядное устройство подорожало почти на 24%.

За желание послушать музыку и оснастить автомобиль бортовым компьютером также придется заплатить больше.

Наконец, последний магазин в нашей выборке также демонстрирует рост цен. Четыре случайно выбранных товара подорожали на 33%, а в абсолютном значении на первое место по удорожанию выходит магнитола, которая прибавила 200 рублей.

Посчитаем "в лоб": в декабре 2021 / январе 2022 года весь набор вышеупомянутых товаров обошелся бы в 6205 рубля. Теперь этот же набор стоит уже 7518 руб., общая сумма удорожания составила 1313 рублей. В процентном отношении это означает рост стоимости на 21,2%, что ожидаемо нивелируется курсом доллара: по НБ РБ разница в цене за все составляет несколько десятков долларов в зависимости от курса на конкретную дату. Вот такая арифметика.

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