Россия сбрасывает на жилые дома в Чернигове неуправляемые авиабомбы ФАБ-500
- 6.03.2022, 8:27
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Они предназначены для штурма военных фортификационных сооружений.
Российские войска сбрасывают на дома в Чернигове мощное оружие неизбирательного действия - неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Три такие неразорвавшиеся бомбы были найдены 5 марта на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО.
"Неспособная преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины. Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам", - заявил Чаус.