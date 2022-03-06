Украинцы остановили российские колонны, пытавшиеся выдвинуться к Днепру со стороны Балаклеи
- 6.03.2022, 9:31
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Противник понес большие потери в вооружении, технике и личном составе.
Подразделения Вооруженных Сил Украины остановили колонны российских оккупантов, пытавшихся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 06.03.2022, передает nv.ua.
«Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован», — добавили в Генштабе.