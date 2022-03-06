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На военной технике РФ в оккупированном Крыму появился новый знак

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  • 6.03.2022, 10:50
  • 16,792
На военной технике РФ в оккупированном Крыму появился новый знак

Что он означает?

На российской военной технике во временно оккупированном Крыму был замечен новый знак, напоминающий песочные часы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, передает nv.ua.

В ведомстве подчеркнули, что враг превращает оккупированный полуостров в полноценную военную базу.

«Замечен новый знак на военной технике РФ в Крыму», — говорится в сообщении.

Судя по картинке, обнародованной ведомством, новый знак напоминает песочные часы.

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