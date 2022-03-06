На военной технике РФ в оккупированном Крыму появился новый знак

На военной технике РФ в оккупированном Крыму появился новый знак9
- 6.03.2022, 10:50
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Что он означает?
На российской военной технике во временно оккупированном Крыму был замечен новый знак, напоминающий песочные часы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, передает nv.ua.
В ведомстве подчеркнули, что враг превращает оккупированный полуостров в полноценную военную базу.
«Замечен новый знак на военной технике РФ в Крыму», — говорится в сообщении.
Судя по картинке, обнародованной ведомством, новый знак напоминает песочные часы.