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Бросают и убегают: российская армия теряет огромное количество техники в Украине

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  • 6.03.2022, 11:59
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Бросают и убегают: российская армия теряет огромное количество техники в Украине

На главных направлениях украинские военные переходят в контратаки.

Вооруженные силы Украины остановили наступление российской армии на Киев и Харьков. Российских оккупантов откинули от Николаева.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что россиянам все тяжелее вести войну в Украине.

«Одесса — наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже», — сказал Резников.

При этом недовольство и деморализация среди российских войск усиливается, все больше случаев нежелания воевать.

«На определенных направлениях украинская армия переходит в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш парк техники», — подытожил Резников.

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