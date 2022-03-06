Бросают и убегают: российская армия теряет огромное количество техники в Украине

Бросают и убегают: российская армия теряет огромное количество техники в Украине5
- 6.03.2022, 11:59
- 8,760
На главных направлениях украинские военные переходят в контратаки.
Вооруженные силы Украины остановили наступление российской армии на Киев и Харьков. Российских оккупантов откинули от Николаева.
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Он подчеркнул, что россиянам все тяжелее вести войну в Украине.
«Одесса — наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже», — сказал Резников.
При этом недовольство и деморализация среди российских войск усиливается, все больше случаев нежелания воевать.
«На определенных направлениях украинская армия переходит в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш парк техники», — подытожил Резников.