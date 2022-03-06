У российских солдат отобрали документы, а тела погибших тайно вывозят 5 6.03.2022, 13:00

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Если вывезти не получается — их уничтожают.

Командование российской оккупационных войск издало приказ, согласно которому, у солдат были отобраны документы. Также предписывается тайно эвакуировать тела ликвидированных в пункты постоянной дислокации, а в случае невозможности — их уничтожать.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Пiвнiчь», сообщает ТСН.

«Все, что надо знать об отношении противника к своим солдатам. В то время, как украинских погибших воинов провожают в последний путь, как героев и чтят их память», – говорится в сообщении.

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