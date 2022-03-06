Украинские артиллеристы уничтожили большую группировку вражеской техники в Луганской области

Украинские артиллеристы уничтожили большую группировку вражеской техники в Луганской области1
- 6.03.2022, 13:41
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Была разгромлена и понтонная переправа, по которой планировали идти оккупанты.
Штаб Операции Объединенных сил сообщил о мастерской работе артиллеристов N-ской мотопехотной бригады в первые дни российского вторжения в Луганской области, пишет «Думская».
Артиллеристы уничтожили большую группировку вражеской техники, в том числе танков, разгромили понтонную переправу и обеспечили огневое прикрытие действий нашей пехоты.
Штаб-сержант Владимир Чечуй под вражеским огнем обеспечил подразделение связью, а старший солдат Андрей Лобарев подвозил боеприпасы.